Эксперт прокомментировал приговор Кириллу Серебренникову

Сегодня в Москве состоялся суд по делу "Седьмой студии".

Суд вынес приговор фигурантам дела "Седьмой студии". Художественный руководитель "Гоголь центра" Кирилл Серебренников получил 3 года условно и штраф в 800 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению специалистов, у Серебренникова не было умысла на хищения средств, однако факт "обналички" был доказан. Особую сложность представляют правила отчетности, которые действуют для творческих проектов.

Режиссеры и директора откровенно признаются, что, если копнуть бухгалтерию практически любого российского театра, вылезет похожая история. Поиск разумного баланса в этом вопросе – сложная задачка для государства и, в условиях пандемии и падения экономики, она вовсе не кажется первоочередной. Но заниматься этим вопросом надо, надеемся, что дело Серебренникова поможет сдвинуть этот камень. отметили эксперты.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняли в хищении 133 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" министерством культуры на популяризацию и развитие современного искусства "Платформа".

Фото: ВКонтакте / Кирилл Серебренников | Гоголь Центр