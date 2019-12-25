Кирилл Серебренников подтвердил уход из "Гоголь-центра"

Он призвал коллег и зрителей не поддаваться унынию.

Режиссёр Кирилл Серебренников подтвердил свой уход из "Гоголь-центра". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Запись сопровождается уведомлением от департамента культуры Москвы о том, что у режиссёра закончился трудовой договор. Серебренников в своём тексте поблагодарил друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, а также заявил, что "Гоголь-центр" будет существовать как идея, а не как театр.

Театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников. Кирилл Серебренников, режиссёр

Он призвал коллег и зрителей не поддаваться унынию и заявил, что небходимо делать всё, чтобы театр оставался живым.

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Фото: Гоголь-центр