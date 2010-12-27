Суд рассмотрит вопрос о выселении Европейского университета в ноябре

В понедельник, 23 октября арбитражный суд Северо-Западного округа не стал рассматривать жалобу Европейского университета на Смольный, в одностороннем порядке расторгнувший договор аренды особняка Кушелева-Безбородко. Об этом пишет "Фонтанка".

В понедельник 23 октября арбитражный суд Северо-Западного округа не стал рассматривать жалобу Европейского университета на Смольный, в одностороннем порядке расторгнувший договор аренды особняка Кушелева-Безбородко. Об этом сообщает "Фонтанка".



В Европейском университете изданию рассказали, что слушание по данному делу было перенесено на 20 ноября. При этом 23 октября начала работать комиссия представителей комитета имущественных отношений, комитета по госконтролю, использованию и охране памятников, комитета по образованию и еще нескольких комитетов Смольного. Ими будут приниматься представленные в особняке на Гагаринской улице объекты наследия, охранные обязательства по которым несёт Европейский университет.



Напоминаем, что в течении полутора лет ведется выселение Европейского университета из особняка Кушелева-Безбородко. Там частный вуз располагался около 20 лет. В апреле текущего года арбитражный суд Северной столицы отказал университету в иске к КИО, в одностороннем порядке расторгнувшем арендный договор. Основанием для этого, в том числе, послужили временные перегородки и три пластиковых окна, которые обнаружили чиновники. В августе вуз проиграл дело в суде второй инстанции, но подал кассацию.

