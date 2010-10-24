Суд в Самаре выдворил из РФ иностранца, кинувшего фруктом в пожилого мужчину

По словам очевидцев, мигранты якобы "ради забавы" кинули фрукт в проходившего мимо пенсионера и попали ему в глаз.

Суд признал виновным в хулиганстве и нарушении миграционного законодательства иностранца, кинувшего фруктом в пожилого человека на одной из торговых точек в Самаре. Иностранец должен выплатить штраф и покинуть РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Информация о конфликте между пожилым мужчиной и продавцом-мигрантом появилась в соцсетях. По словам очевидцев, мигранты якобы "ради забавы" кинули фрукт в проходившего мимо пенсионера и попали ему в глаз. Полиция установила предполагаемого виновника – им оказался молодой человек 1996 года рождения. Теперь он должен покинуть Россию.

После конфликта сотрудники администрации Самары, полиции и прокуратуры провели рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли в Промышленном районе города.

На прошлой неделе стало известно, что юная жительница Ленобласти забеременела после связи с мигрантом.

Видео: ВК/Подслушано | Самара