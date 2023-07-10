Суд в Петербурге завершил процедуру банкротства экс-владельца Балтийского банка

Реализация активов Шигаева покрыла лишь малую часть долга перед кредиторами.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области завершил процесс реализации имущества бывшего совладельца Балтийского банка Олега Шигаева в рамках личного банкротства.

Согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов составляла 517,996 млн руб. Конкурсная масса должника равнялась 50,557 млн руб. Из этой суммы 24 млн руб. были перечислены супруге Шигаева Анжелике по закону о банкротстве, 3,75 млн руб. пошли на судебные расходы, а 21,25 млн руб. направили на частичное погашение долгов. Это составило 4,1% от общей суммы заявленных требований, сообщает Фонтанка.

Иного имущества для расчетов с кредиторами выявлено не было. Суд освободил Шигаева от дальнейшего исполнения обязательств, включая те, что не были заявлены в процессе.

Балтийский банк работал с 1989 года, с 1994 года носил современное название. В 2014 году ЦБ ограничил привлечение вкладов, после чего началась санация с участием Альфа-банка. В 2019 году Балтийский банк прекратил существование, войдя в состав Альфа-банка.

Фото: Piter.TV