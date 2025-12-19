Суд в Петербурге вынес наказание Бивол за высказывания о национальностях

Блогеру Екатерине Бивол назначили обязательные работы.

Суд в Санкт-Петербурге признал блогера Екатерину Бивол виновной по административному делу о возбуждении ненависти по национальному признаку и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Екатерину Бивол к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП Российской Федерации. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Основанием для разбирательства стал протокол, зарегистрированный в суде в конце декабря. Согласно материалам дела, 22 октября в одном из Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой Бивол использует оскорбительные выражения, нецензурную лексику, высказывает негативную оценку в адрес групп лиц, объединенных по этническому, языковому признакам, в том числе киргизов, казахов.

Фото: Piter.TV