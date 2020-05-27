Петербургский суд приговорил следователя к пяти годам колонии по делу о взятках

Однако наказание вступит в силу, когда ее дочери исполнится 14 лет.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил старшего следователя по особо важным делам ГУ МВД по городу и области Светлану Михайлову к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако наказание вступит в силу, когда ее дочери исполнится 14 лет. Об этом 14 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Изначально Михайлова обвинялась в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Позже ее действия переквалифицировали – она обвиняется в покушении на мошенничество.

Напомним, Михайлова решила получить взятку от женщины, чтобы изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Она потребовала не менее 1 млн рублей, затем увеличив сумму до 1,2 млн рублей. В ноябре 2019-го года в своем кабинете полицейский получила 600 тысяч рублей, а в марте 2020-го года еще 400 тысяч рублей. Третий случай передачи взятки был зафиксирован 19 мая 2020-го года. Обвиняемая должна была получить 120 тысяч рублей, однако была задержана.

Ранее мы писали, что двоих бывших сотрудников Балтийской таможни осудили за посредничество во взяточничестве.

Фото: Piter.tv