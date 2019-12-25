Обвиняемая в получении взятки следователь останется под домашним арестом

Старший следователь просила запретить ей покидать дом в период с 22 по 06 часов, но в суде выбрали более жесткую меру пресечения.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения старшему следователю по особо важным делам ГУ МВД по Петербургу и области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Должностное лицо обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, Светлана Михайлова решила получить взятку от женщины, чтобы изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Она потребовала не менее 1 млн рублей, затем увеличив сумму до 1,2 млн рублей.

В ноябре 2019-го года в своем кабинете на Лиговском проспекте полицейский получила 600 тыс. рублей, а в марте 2020-го года еще 400 тыс. рублей. Третий случай передачи взятки был зафиксирован 19 мая 2020-го года на улице Тюшина. Обвиняемая должна была получить 120 тыс. рублей, после чего ее задержали.

В отношении Михайловой возбудили уголовное дело, 20 мая она написала явку с повинной.

Суд избрал для правоохранителя меру пресечения в виде домашнего ареста по 21 июля 2020-г года. Женщине нельзя покидать жилище, за исключением ежедневной прогулки в дневное время продолжительностью не более 4 часов около дома. Светлана Михайлова требовала смягчить приговор.

О том, что следователя подозревают в получении взятки, стало известно сегодня, 22 мая.

Фото: Piter.TV