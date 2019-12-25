В Петербурге следователя подозревают в получении взятки в размере более миллиона рублей

Около восьми часов вечера 19 мая следователя задержали по подозрению в получении взятки у здания Главного следственного управления ГУ МВД России на Лиговском проспекте в автомобиле.

В Петербурге следователь подозревается в получении взятки. Проводится служебная проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, 43-летняя следователь по особо важным делам, в период с ноября 2019 по апрель 2020 получила более 1 миллиона рублей от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции. Около восьми часов вечера 19 мая следователя задержали ее по подозрению в получении взятки на Лиговском проспекте в автомобиле ŠKODA . Её задержали после получения 120 тысяч рублей.

За денежное вознаграждение следователь добилась помещения подозреваемой под домашний арест, а затем и вовсе изменила данную меру пресечения на подписку о невыезде. Хотя статья, по которой проходит подозреваемая, подразумевает ограничение свободы сроком до 7 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемая доставлена в следственные органы для проведения процессуальных действий. В МВД проводится служебная проверка.

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Фото: Piter.TV