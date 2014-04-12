Глава "Ленбытхима" был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Такое решение было принято Санкт-Петербургским военным судом. Следственный комитет запрашивал для правонарушителя более жесткую меру пресечения.

Генерельный директор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов был задержан в четверг, 12-го сентября, по подозрению в завышении цен на сырье во время исполнения контрактов для государства. Несмотря на просьбу СКР о заключении правонарушителя под стражу, накануне Санкт-Петербургский военный суд отправил Михайлова под домашний арест, – об этом "Фонтанке" сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как следует из версии следствия, глава "Ленбытхима" завысил цены на материалы для "Военторга" на сумму более 115-ти млн рублей. По итогу данных манипуляций гендиректор похитил свыше 20-ти млн рублей. Предпринимателю, попытавшемуся "навариться" на контракте с Минобороны, инкриминировали уголовное дело о мошенничестве. Ему может грозить до 10-ти лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Фото: freepik