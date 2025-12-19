Суд в Петербурге отправил под арест фигуранта дела о мошенничестве

Мужчину обвинили в обмане петербурженки под видом проверки счетчиков.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что обвиняемому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, не позднее 13 часов 40 минут 17 декабря 2025 года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Следствие полагает, что один из соучастников связался по телефону с жительницей Санкт-Петербурга, представившись сотрудником жилищной компании. Под предлогом проверки приборов учета он убедил женщину сообщить персональные данные и передать наличные денежные средства курьеру.

В результате потерпевшая лишилась 435 тысяч рублей. Деньги были переданы курьером основному фигуранту уголовного дела на территории парка "Марсово поле".

Подозреваемого задержали 12 января 2026 года. В тот же день ему было предъявлено официальное обвинение. В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник возражали против заключения под стражу и просили избрать более мягкую меру пресечения.

Сторона защиты указывала на отсутствие у мужчины судимости, его готовность сотрудничать со следствием, намерение возместить ущерб, наличие регистрации в Ленинградской области и арендованного жилья в Санкт-Петербурге, а также отсутствие намерений скрываться от следственных органов. Сам обвиняемый заявил о готовности принести извинения потерпевшей и компенсировать причиненный вред.

Суд, изучив материалы дела, признал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу. Срок действия меры пресечения установлен до 11 марта 2026 года.

