Петербургский суд отказал бывшему замглавы МЧС Беляеву в пожизненной пенсии

Беляев рассчитывал на выплату специалиста, работающего в области ядерного оружейного комплекса, хотя не был связан с этой сферой.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по иску бывшего замглавы МЧС Леонида Беляева к ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Беляев просил признать незаконными решение Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД.

По словам истца, с июня 1990 года по март 2017 года он служил в личном составе Государственной противопожарной службы, охранявшей организации с вредными или опасными условиями труда от пожара. Среди условий работы значилось прибытие на загоревшийся объект в любое время суток и возглавление ликвидации пожара или ЧС. Кроме того, Беляев ликвидировал пожары и ЧС в других субъектах России. Истец был недоволен отсутствием дополнительной мерой социальной поддержки: Беляев рассчитывал на пожизненную выплату как специалисту, работающему в области ядерного оружейного комплекса РФ. Предполагаемая пенсия должна была составлять 10 окладов ежемесячного денежного содержания. В центре поддержки Беляеву отказали в расчете выплаты, суд встал на сторону Центра пенсионного обслуживания.

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Фото: Piter.TV