Суд в Петербурге оставил под арестом политолога Валерия Соловья

Его обвиняют в организации несанкционированного публичного мероприятия.

Санкт-Петербургский городской суд Петербурга оставил под арестом политолога Валерия Соловья. Защитникам не удалось обжаловать решение Октябрьского районного суда, узнала "Фонтанка.ру".

Адвокат Алексей Добрынин намерен вновь обжаловать решение. По его словам, было не похоже, что стороны суда хотели "разобраться в деле".

Напомним, Соловей обвиняется в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Его задержали 5 декабря у Гостиного двора во время его общения со своими единомышленниками. Суд постановил арестовать политолога и основателя движения "Перемена" на 10 суток.

Видео: Telegram / Соловей