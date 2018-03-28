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Суд в Петербурге оштрафовал врача и медсестру за подделку ковидных сертификатов
Вчера, 21:30
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Суд в Петербурге оштрафовал врача и медсестру за подделку ковидных сертификатов

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Следствие выяснило, что Мирзеханов и Камчаткина с 14 по 19 октября прошлого года выдали пациентам липовые документы о вакцинации.

В среду, 23 ноября, Петроградский суд Петербурга оштрафовал медсестру Юлию Камчаткину и врача общей практики Раджаба Мирзеханова на 80 тыс. рублей. Их признали виновными в искажении информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Следствие выяснило, что Мирзеханов и Камчаткина с 14 по 19 октября прошлого года выдали пациентам липовые документы о вакцинации. Также они внесли ложные данные в ЕГИС. За каждого пациента они получили по 10 тыс. рублей. 

Ранее более 20% умерших от коронавируса в России за последние сутки – из Петербурга. Всего в России за сутки от коронавируса умерли 68 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцинация, врач, документы, ковид, медсестра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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