В Петербурге оштрафовали трех молодых людей, поддержавших осужденных по делу "Сети"*

Сторонники фигурантов дела скандировали у здания суда лозунги.

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал трех участников несогласованного митинга в поддержку фигурантов дела "Сети"*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов 14 июля.

Как выяснилось, около часа дня 22 июня две девушки и молодой человек пришли к зданию 1-го Западного окружного военного суда, где находились не менее сотни спонтанно митингующих людей. Молодые люди скандировали лозунги, выражающие их отношение к приговору по делу "Сети"*, среди высказываний слышались: "Свободу политзаключенным!", "ФСБ главный террорист!", "Тяга к свободе крепче всех тюрем", "Отпускай!", "Дело Сети! Позор власти!".

Задержанным вменяли нарушение порядка проведение митинга, но переквалифицировали статью на "невыполнение правил поведения во время при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Каждого оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV