Главбух ювелирной компании отправилась в колонию за похищенные из кассы 40 млн рублей.

Женщина списывала деньги со счета организации в течение трех лет.

Московский районный суд Петербурга приговорил главбуха ювелирной компании к 2,5 годам в колонии. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщина признана виновной в четырех эпизодах растраты.

Суд установил, что гендиректор компании вверил женщине флэшку с электронной подписью, логином и паролем для самостоятельного формирования различных платежных документов. Также главбуху организовали доступ к компьютеру с банковской системой в офисе на улице Орджоникидзе. В январе 2015 года женщина разработала план и схему хищения вверенных ей денег компании. С помощью банковской системы и бухгалтерской программы злоумышленница в течение четырех лет многократно проводила несогласованные с директором перечисления денежных средств. При создании платежных поручений женщина указывала надуманные причины вроде оплаты по накладным или по отдельным счетам. За три года по 113 платежным поручениям главбух списала со счета ювелирной компании свыше 22,7 млн рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, причинив компании крупный материальный вред. Кроме того, главбух совершила три похожих преступления, работая в других организациях. Там женщине удалось похитить порядка 20 млн рублей.

В суде женщина полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, злоумышленницу взяли под стражу в зал суда немедленно. В пользу всех компаний, где работала главбух, с женщины взыскали соответствующие суммы.

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