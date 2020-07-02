Суд в Петербурге ограничился предупреждением для водителя, обругавшего клиентку

В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу о конфликте между таксистом и пассажиркой, произошедшем во время поездки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, водитель признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — "Оскорбление".

Инцидент произошел 23 июля 2025 года. Между водителем и женщиной-пассажиром во время поездки возникли разногласия, в ходе которых мужчина допустил в адрес клиентки нецензурные высказывания, унижающие ее честь и достоинство.

После обращения потерпевшей прокуратура Центрального района провела проверку и возбудила административное дело. Суд, рассмотрев материалы, признал таксиста виновным и назначил ему наказание в виде предупреждения.

В прокуратуре отметили, что нарушителю разъяснены положения законодательства о недопустимости подобных действий при осуществлении профессиональной деятельности.

Фото: Piter.TV