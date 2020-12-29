Еще двое причастных к инциденту получили тюремные сроки.

Суд в Иордании приговорил к смерти террориста, атаковавшего туристов в 2019 году. Местные журналисты из издания Al Ra"i сослались на данные, полученные от суда государственной безопасности.

В инстанции уточнили, что жизни лишится экстремист, который напал на группу иностранных путешественников в городе Джараш в 2019 году. Второй фигурант расследования приговорен к пожизненному заключения, а третий - к семи годам лишения свободы.

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2019 года. Тогда вооруженный ножом преступник атаковал туристов и их гида-переводчика, когда группа была на экскурсии по римским развалинам. Пострадавшим также стали сотрудник полиции и еще несколько человек, которые попытались помочь раненым и успокоить злоумышленника. В общей сложности ранения получили семеро человек.

СМИ: В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв.

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