Суд установил родителей 90-летней блокадницы ради захоронения в семейной могиле

Выяснилось, что женщина лишилась свидетельства о рождении еще во времена блокады Ленинграда.

90-летнюю жительницу Петербурга признали родственницей ее покойных родителей через судебное разбирательство, что позволит ей быть похороненной в семейной могиле. Дело рассматривали в Куйбышевском районном суде, о чем проинформировала Объединенная пресс-служба судов города.

Выяснилось, что женщина лишилась свидетельства о рождении еще во времена блокады Ленинграда, поэтому у нее не было возможности самостоятельно представить юридические доказательства своего родства. Чтобы установить истинность факта родства, суд ознакомился с архивной справкой о регистрации семьи, информацией жилищных служб и выпиской из домовой книги, а также выслушал показания очевидца, хорошо знакомого с семьей истца.

Законодательство Петербурга предусматривает необходимость подтверждения родственных связей для права быть захороненным в семейных могилах ("О порядке создания и содержания мест погребения и деятельности кладбищ в Санкт-Петербурге"). Судебное решение дало пожилой женщине законную возможность быть похороненной рядом с родителями.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил под стражу сына участника СВО за пособничество террористам.

Фото: Piter.TV