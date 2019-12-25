Собственник жилья в центре Петербурга получит моральную компенсацию от ЖКС

Задолженность за коммунальные услуги была погашена, но информация о ней появлялась в квитанциях.

Куйбышевский районный суд взыскал с ЖКС №1 Центрального района 10 тысяч рублей в пользу петербуржца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петр Журавлев на праве общей долевой собственности владеет квартирой на улице Рылеева. С 2008 по 2015 год у собственников образовалась задолженность по оплате ЖКХ, позже ее погасили.

При этом ЖКС продолжала включать информацию о задолженности в квитанции. Журавлев потребовал эту информацию из квитанций исключить, а также взыскать с ответчика моральный вред в размере 110 тысяч рублей. Мужчина хотела, чтобы помимо этого ЖКС оштрафовали за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Вместе 110 тысяч рублей Журавлев получит 10 тысяч.

Фото: Piter.TV