Суд счел законным строительство здания ФНС у школы на проспекте Науки

Петербуржцы пытаются остановить строительство здания ФНС на месте сквера у школы № 121.

В четверг, 26 января, Куйбышевский суд Петербурга признал законной застройку сквера на проспекте Науки. Об этом сообщает "ЗАКС.ру".

Петербуржцы пытаются остановить строительство здания ФНС на месте сквера у школы № 121. По их мнению, существующий проект не учитывает близость школы, а само строительство негативно скажется на условиях обучения.

По мнению активистов, в ходе строительства загрязнится воздух и будет невозможно проветривать помещения. Они также предполагают, что шум от стройку будет мешать учебному процессу, а также семиэтажное здание ФНС будет затенять четырехэтажную школу.

Ранее МЧС предупредил петербуржцев о сильном гололеде 27 января. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -2 градусов.

Фото: Piter.tv

