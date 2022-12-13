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Суд счел законным строительство здания ФНС у школы на проспекте Науки
Сегодня, 21:10
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Суд счел законным строительство здания ФНС у школы на проспекте Науки

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Петербуржцы пытаются остановить строительство здания ФНС на месте сквера у школы № 121.

В четверг, 26 января, Куйбышевский суд Петербурга признал законной застройку сквера на проспекте Науки. Об этом сообщает "ЗАКС.ру".

Петербуржцы пытаются остановить строительство здания ФНС на месте сквера у школы № 121. По их мнению, существующий проект не учитывает близость школы, а само строительство негативно скажется на условиях обучения. 

По мнению активистов, в ходе строительства загрязнится воздух и будет невозможно проветривать помещения. Они также предполагают, что шум от стройку будет мешать учебному процессу, а также семиэтажное здание ФНС будет затенять четырехэтажную школу.

Ранее МЧС предупредил петербуржцев о сильном гололеде 27 января. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -2 градусов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: здание фнс, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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