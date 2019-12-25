Суд признал незаконным видео в Интернете с собачьими боями из-за демонстрации жестокости к животным

Установить личность того, кто выложил видео, не удалось.

Пушкинский районный суд признал незаконной информацию в Интернете, которая содержит пропаганду жестокости, насилия в отношении животных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление в суд подала прокуратура. В ходе проверки было установлено, что на одном из сайтов было размещено видео "Собачьи бои". Оно демонстрирует жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и/или страданий. Посещение сайта не было ограничено. Так как сетевой ресурс размещен в Киргизии, то установить пользователя, который разместил видео, не удалось.

Истец просил признать распространяемую информацию запрещенной на территории РФ. Исковое требование было удовлетворено судом.

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