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Суд признал незаконным видео в Интернете с собачьими боями из-за демонстрации жестокости к животным
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

Суд признал незаконным видео в Интернете с собачьими боями из-за демонстрации жестокости к животным

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Установить личность того, кто выложил видео, не удалось.

Пушкинский районный суд признал незаконной информацию в Интернете, которая содержит пропаганду жестокости, насилия в отношении животных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление в суд подала прокуратура. В ходе проверки было установлено, что на одном из сайтов было размещено видео "Собачьи бои". Оно демонстрирует жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и/или страданий. Посещение сайта не было ограничено. Так как сетевой ресурс размещен в Киргизии, то установить пользователя, который разместил видео, не удалось. 

Истец просил признать распространяемую информацию запрещенной на территории РФ. Исковое требование было удовлетворено судом. 

Фото: pixabay.com

Теги: жестокость, незаконная информация, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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