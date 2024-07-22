  1. Главная
Суд разрешил снести павильон у метро "Приморская" в Петербурге
Вчера, 22:39
Арбитраж снял запрет на демонтаж торгового объекта рядом со станцией. .

Арбитражный суд рассмотрел дело №А56-70287/2025 по иску бывшего арендатора земельного участка возле станции метро "Приморская", который пытался оспорить действия городских властей, связанные с принудительным демонтажем торгового павильона. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

По итогам разбирательства суд не выявил оснований для сохранения обеспечительных мер и удовлетворил ходатайство ведомства о снятии запрета на снос объекта. Таким образом, препятствий для проведения работ больше нет.

В комитете уточнили, что ожидают официальной публикации судебного акта. Если бывший арендатор не выполнит демонтаж добровольно, объект будет разобран в принудительном порядке в рамках предоставленных городу полномочий.

Ранее КГИОП отказался признавать снесенный ВНИИБ объектом наследия.

Фото: ККИ

