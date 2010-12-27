Смольный расторг договор с оператором Кузнечного рынка

Комитет имущественных отношений выиграл суд у компании торговых площадей Кузнечного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе госведомства.

В июне прошлого года комитет заявил о прекращении договора аренды торговых помещений рынка. Истек срок действия документа. Через три месяца договор признали расторгнутым без возможности продления или возобновления.

Однако компания с решением Смольного не согласилась, и подала на комитет имущественных отношений в суд. Но иск управляющей компании не удовлетворили. Расторжение договора аренды признали законным. Теперь помещения рынка закреплены на праве оперативного управления за СПб "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга", которое подведомственно КИО:

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга выдал учреждению разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного базара на территории Кузнечного рынка.

Издание "Мойка 48".

Фото: Википедия.