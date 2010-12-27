Сотрудник петербургского банка украл деньги с карты клиента для погашения ипотеки

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, который обвиняется в совершении кражи с банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2018 года сотрудник банковского учреждения изготовил локальную карту на имя одного из клиентов, получил пин-код для активации карты, а затем с помощью банкомата снял с карты 20 тысяч рублей. Сотрудник банка погасил этой суммой задолженность по ипотечному договору.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
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Фото: pixabay
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