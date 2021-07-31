Суд рассмотрит дело о тушении "Вечного огня" снежком

Подозреваемую удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о тушении "Вечного огня" на Марсовом поле. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

19-летний местный житель обвиняется по статье "Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением". Инцидент произошел ночью 26-го февраля 2021-го года. Хулиган потушил огонь, положив ком снега в сопло мемориала. Piter.TV писал об этом случае. В тот день у "Вечного огня" были замечены девушки. Одной из них, видимо, и придется предстать перед судом.

Видео: Piter.TV