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Суд продлил домашний арест обвиняемому в получении крупных взяток замглавы Колпино
Сегодня, 9:32
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Суд продлил домашний арест обвиняемому в получении крупных взяток замглавы Колпино

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Бывший чиновник не отрицает своей вины.

Колпинский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему замглавы Колпинского района, в отношении которого возбуждено уже четыре уголовных дела за получение взятки. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Алексей Жуков признает свою вину. Сторона защиты против домашнего ареста не возражала, просила изменить условия и увеличить время прогулок до 4 часов, но суд отказал. 

Бывший замглавы останется под домашним арестом до 12 апреля 2021. 

В августе 2020-го года мужчину поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курировал жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии.

Фото: Piter.TV

Теги: домашний арест, замглавы колпинского района, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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