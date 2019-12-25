Суд продлил домашний арест обвиняемому в получении крупных взяток замглавы Колпино

Бывший чиновник не отрицает своей вины.

Колпинский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему замглавы Колпинского района, в отношении которого возбуждено уже четыре уголовных дела за получение взятки. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Алексей Жуков признает свою вину. Сторона защиты против домашнего ареста не возражала, просила изменить условия и увеличить время прогулок до 4 часов, но суд отказал.

Бывший замглавы останется под домашним арестом до 12 апреля 2021.

В августе 2020-го года мужчину поймали после получения крупной суммы денег в автомобиле. В администрации Колпинского района Жуков курировал жилищный отдел, отдел районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства и сектор экологии.

Фото: Piter.TV