Суд признал законным приговор по делу о теракте в петербургском метро

Кассационные жалобы на приговор были отклонены, определение аппеляционной инстанции признано обоснованным и законным.

В пятницу, 16 декабря, Верховный суд РФ признал законным приговор по делу о теракте в метро Петербурга. В апреле 2017 года в результате взрыва в подземке погибло 15 человек. При этом 67 человек получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

Кассационные жалобы на приговор были отклонены, определение аппеляционной инстанции признано обоснованным и законным. Об отмене приговора просила защита осужденных.

Напомним, что 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, который находился на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". В этот же день еще одно устройство он оставил на платформе "Площадь Восстания", однако его обезвредили.

Согласно приговору суда, еще 11 выходцев из Средней Азии признали виновными в пособничеству террористу-смертнику. Их отправили за решётку на сроки от 18 лет 11 месяцев до 27 лет 10 месяцев. Еще одному дали пожизненный срок.

Фото: piter.tv

