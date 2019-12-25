Мосгорсуд признал законным арест сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой

Жалоба адвоката Татьяны Лукьяновой оставлена без удовлетворения.

Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по уголовному делу о даче взятки. Соответствующее заявление журналистам сообщили сотрудники пресс-службы инстанции по российской столице. ранее инстанция также отклонила жалобы стороны защиты на отправку под стражу главного редактора канала Глеба Трифонова.

Напомним, что также под арестом оказались трое сотрудников российских правоохранительных органов. Речь идет об оперуполномоченном отдела уголовного розыска МУ МВД РФ "Красноярское" Сергее Ковалеве, начальнике дежурной части УМВД по городу Краснодару Александре Аблаеве и оперуполномоченном уголовного розыска Белгорода Александре Селиванове. Государственное обвинение полагает, что все трое подозреваемых передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. В судебной инстанции Александр Селиванов признал свою вину в получении взятки. По словам его адвоката, в уголовном деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания.

Фото: Piter.tv