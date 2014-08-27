Полицейский из Краснодара признал вину во взятке по делу главреда ТГ-канала Baza

Адвокат главреда указал, что Александр Аблаев сослался на "какого-то журналиста".

Российский полицейский Александр Аблаев, проходящий по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, признал свою вину в получении взятки. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на имеющихся у них материалы расследования. В СМИ заметили, что сотрудник МВД с момента своего задержания сотрудничал с надзорными органами и дал им исчерпывающие показания. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик указал прессе, что Аблаев признавался в получении денег за информацию "от какого-то журналиста".

В ходе очной ставки Аблаев заявил о том, что действительно получал денежные средства в качестве взяток. Он говорил, что получал денежные средства от какого-то журналиста за информацию, а идентифицировать Трифонова он не смог. Алексей Михальчик, сторона защиты

Судебная инстанция ранее огласила, что Александр Аблаев является начальником дежурной части правоохранительных органов по городу Краснодару. В пятницу, 8 августа, Московский городской суд отказался отпустить фигуранта расследования из СИЗО.

Главному редактору Baza грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv