Главному редактору Baza грозит до 12 лет лишения свободы

Трифонов и Лукьянова не признали вину.

Главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Telegram-канала Татьяне Лукьяновой грозит Лишение свободы на срок до 12 лет. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что фигуранты расследования обвиняются в даче взятки в крупном размере группой лиц. На данный момент Глебу Трифонову предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает в том числе штраф в размере от 1одного до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без него.

Аналогичное обвинение предъявлено продюсеру ТГ-канала Baza Татьяне Лукьяновой. Свою вину Трифонов и Лукьянова не признают.

В офис Telegram-канала BAZA пришла полиция с обысками.

Фото: Piter.tv