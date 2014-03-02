В офис Telegram-канала BAZA пришла полиция с обысками

СК РФ возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Российские правоохранительные органы и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис Telegram-канала Baza. Соответствующая информация опубликована журналистами. Они пояснили, что изначально оперативники наведались в квартиру главного редактора канала Глеба Трифонова, а уже потом — в редакцию. Сейчас у коллег нет связи с руководителем, его забрали в неизвестном направлении. На связь также перестали выходить те сотрудники СМИ, которые находились в офисе на рабочем месте. В редакции отметили, что полицейские не объяснили им причин проведения обысков.

По данным Baza, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов. сообщение редакции BAZA

В других источниках в социальных сетях прессу уведомили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа. В рамках дела обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, на территории Белгородской области. В МВД устанавливают лица, которые, незаконно передавали СМИ информацию, а также их соучастники.

СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества за взятки.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. ну почти