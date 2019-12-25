Суд привлек к ответственности мужчину, который перепродал билет на матч на "Газпром Арене"

Мужчина не явился на заседание.

Неизвестный торговал входными билетами на стадион "Газпром Арена". Начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий ФК "Зенит" придумал, как изобличить нарушителя, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину заметили на территории стадиона вечером 14-го сентября 2020-го года. В этот день там проходил матч между "Зенитом" и "Арсеналом". Неизвестный был одет в черную куртку и спортивные штаны и продавал входные билеты. Начальник отдела обеспечения безопасности послал к нему "покупателя", который подал знак, что сделка состоялась. За всем происходящим сотрудник наблюдал из окна аккредитационного центра. После этого он сообщил о происходящем в полицию.

Александр Круль продал билет на матч за 1000 рублей, в то время как его стоимость составляла 100 рублей. На суд он не явился.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 6 месяцев.

Ранее СКР раскрыл хищение 180 млн рублей на стройке стадиона в Петербурге.

Фото: Piter.TV