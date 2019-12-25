Депутаты ЗакСа подали иск к КГИОП по поводу крепости Ниеншанц на Охтинском мысе

В суд обратились Борис Вишневский, Марина Шишкина и Надежда Тихонова.

Куйбышевский районный суд Петербурга на днях принял иск трех депутатов городского Законодательного Собрания, Надежды Тихоновой, Бориса Вишневского и Марины Шишкиной к комитету по госиспользованию и охране памятников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Парламентарии решили оспорить распоряжение комитета, предполагающее только частичную охрану объектов археологического наследия Охтинского мыса: на нем вскоре построят штаб "Газпром Нефти" и общественное пространство. На участке, которая вскоре подвергнется застройке, расположена четырехвековая крепость Ниеншанц, и депутаты уверены, что распоряжение КГИОП и паспорт объекта являются незаконными.

Ранее в "Газпром нефти" поделились планами застройки Охтинского мыса.

Фото: citytowers.ru