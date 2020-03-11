Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к девяти годам колонии

Его обвинили в хищении государственных денег.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя директора ФСИН РФОлега Коршунова к девяти годам колонии. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения, сообщает РИА "Новости.

Подсудиый был взят под стражу в сентябре 2017 года. Его обвинили в хищении денег, которые выделили из бюджета на закупку сахарного песка и горюче-смазочных материалов. По данным следствия подсудимый с подельниками завысили стоимость всей продукции на 159 миллионов рублей.

Помимо Коршунова по делу о растрате проходят бывшая заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.