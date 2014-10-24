Суд приговорил Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы за нарушение санитарных норм

Активист объяснил, какие запреты ему предписали соблюдать.

Преображенский суд Москвы приговорил Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Экс-представителя Фонда борьбы с коррупцией (Минюст внес организацию в перечень НКО-иноагентов, а также ФБК признан экстремистской организацией) виновным по части 1 статьи 236 УК РФ.

Суд постановил признать Ляскина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. пресс-служба суда

Сам фигурант дела уточнил, что ему запрещено покидать дом после 22 часов вечера и до 6 часов утра. Ляскин также не сможет посещать массовые мероприятия и покидать столичный регион. Во время прений сторон прокуратура просила суд приговорить подозреваемого к двум годам ограничения свободы действий. Государственное обвинение сочло, что молодой человек виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как Ляскин черех социальных сети призвал активистов выйти на улицы Москвы. Этим поведением он якобы создал ситуацию, при которой повышен риск распространения коронавируса. Ляскин отверг это обвинение. Он считает себя невиновным.

В Москве задержана фигурант дела о нарушении санитарных норм депутат Людмила Штейн.

Фото: Twitter/Николай Ляскин

