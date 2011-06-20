Суд прекратил дело о нападении на блогера из Петербурга спустя месяцы разбирательств

Петербурженка требует продолжить дело после гибели нападавшего бывшего партнера.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга провёл первое заседание по делу о нападении на блогера и нутрициолога Ирину Купчёнок. Инцидент произошёл 4 марта, когда женщина возвращалась с концерта по Кронверкскому проспекту. По данным следствия, её встретил бывший возлюбленный и несколько раз выстрелил ей в спину. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

Сразу после происшествия в салоне автомобиля BMW X5 на Васильевском острове было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Следствие установило, что это был нападавший, что стало основанием для прекращения уголовного преследования.

На заседании Ирина Купчёнок и её сестра потребовали продолжить рассмотрение гражданского иска. Потерпевшая заявила: "Этим преступлением у меня перечёркнута жизнь, дочь пострадала психически, у неё депрессия".

Суд постановил прекратить уголовное дело и снять арест со счетов умершего мужчины.

Фото: Piter.TV