Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Суд послал активистов Петербурга митинговать к белкам
Сегодня, 16:20
0
nadiputintseva
62

Суд послал активистов Петербурга митинговать к белкам

0
 
 

Суд отклонил заявку активистов на возвращение Марсовому полю статуса гайд-парка

Суд Петербурга выступил в поддержу запрета Смольного о расположении гайд-парка на Марсовом поле. Митингующим предложили проводить акции на окраине города.

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что суд отказал в иске активистам во главе с Александром Передруком и Аленой Фурсовой к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПБ. Доказывая свою позицию, заявители объяснили, что в Удельном парке очень неудобно проводить митинги, так как там нет никого кроме белок.

Отметим, что 17 августа Георгий Полтавченко подписал постановление, в котором Марсово поле было исключено из списка гайд-парков (мест, в которых предполагается особый порядок проведения публичных мероприятий).  На сегодняшний день такими парками числятся Удельный, Полюстровый, Южно-Приморский и сад 30-летия Октября. 

Все новости района
Теги: гей парад , лгбт , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5