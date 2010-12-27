Суд послал активистов Петербурга митинговать к белкам

Суд отклонил заявку активистов на возвращение Марсовому полю статуса гайд-парка

Суд Петербурга выступил в поддержу запрета Смольного о расположении гайд-парка на Марсовом поле. Митингующим предложили проводить акции на окраине города.

Объединенная пресс-служба судов сообщила, что суд отказал в иске активистам во главе с Александром Передруком и Аленой Фурсовой к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПБ. Доказывая свою позицию, заявители объяснили, что в Удельном парке очень неудобно проводить митинги, так как там нет никого кроме белок.

Отметим, что 17 августа Георгий Полтавченко подписал постановление, в котором Марсово поле было исключено из списка гайд-парков (мест, в которых предполагается особый порядок проведения публичных мероприятий). На сегодняшний день такими парками числятся Удельный, Полюстровый, Южно-Приморский и сад 30-летия Октября.