Суд подтвердил запрет на коммерческие полеты малой авиации с Бычьего поля

Ленобласть оставляет под запретом частные рейсы после проверки прокуратуры.

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе запрет на коммерческое использование легкомоторного самолета, который выполнял полеты с посадочной площадки "Бычье поле" в Ленинградской области. Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы владельца воздушного судна.

Транспортная прокуратура установила, что самолет эксплуатировался для платных перевозок, включая прогулочные рейсы. Проверка показала, что у собственника отсутствовал обязательный сертификат эксплуатанта, необходимый для выполнения коммерческих полетов.

По иску прокуратуры районный суд запретил владельцу осуществлять коммерческие перевозки, а также передавать воздушное судно третьим лицам до получения всех требуемых разрешений. Запрет также распространяется на любые иные платные полеты с данной площадки. Собственник самолета обжаловал решение, однако апелляционная инстанция согласилась с выводами прокуратуры и оставила первоначальный запрет без изменений.

Фото: pxhere.com