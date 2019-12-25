Экс-подполковника СК и его сообщника приговорили к лишению свободы за взятку

Подсудимый получил 5 млн рублей.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорта Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Романа Русакова и его посредника Товмасяна. Подполковника юстиции признали виновным по трем статьям, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Русаков был замешан сразу в нескольких преступлениях. В 2017 году он раздал 14 мобильных устройств компании Apple в качестве благодарности, подарков или с целью продажи, а один оставил себе. Телефоны находились на хранении в металлическом сейфе в служебном кабинете, они были изъяты в рамках уголовного дела. Вместо оригинальной продукции Русаков положил в сейф поддельные смартфоны и изъял из материалов уголовного дела о незаконном перемещении товара через таможенную границу протокол осмотра места происшествия.

В мае 2018 года следователь СК на транспорте потребовал передать взятку в размере миллиона рублей за вскрытие опечатанных входов в помещения несамоходной баржи-площадки пассажирского летнего кафе и ресторана. Дело в том, что помещения опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и противопожарных норм. За взятку в 5 млн рублей подполковник обещал смягчить уголовную ответственность и привлек к этому посредника Товмасяна.

Русаков получил 10 лет в ИК строгого режима со штрафом 5 млн рублей. Кроме того, подсудимый не сможет занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Товмасян отправится на 5.5 лет в ИК строгого режима.

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