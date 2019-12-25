Суд отправил под домашний арест петербургского нарколога Брюна

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отправится под домашний арест. Напомним, медик стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили на портале "Известия".

В пятницу стражи порядка задержали Брюна и еще четырех подозреваемых. По предварительной версии следователей, экс-главный нарколог вместе с коллегами был заподозрен в закупке тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Были организованы аффилированные компании.

Дело рассматривали в Кузьминском суде Москвы в закрытом формате. Судья аргументировал свое решение тем, что Брюн на свободе может угрожать свидетелям. Однако медик ответил, что больше всех заинтересован в правде.

Отметим, что 19 августа Евгения Брюна сняли от должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава.

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