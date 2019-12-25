Петербуржец получил 9 лет колонии за убийство своего собутыльника

Обвиняемый нанес своему знакомому 67 ударов разными предметами.

Приморский районный суд Петербурга отправил Бориса Якушева в колонию строгого режима за убийство своего собутыльника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Свою вину Якушев не признал. В пресс-службе рассказали, что обвиняемый "на учетах не состоит, по месту жительства, по месту работы, а также свидетелями характеризуется положительно".

Инцидент произошел 12 апреля прошлого года в квартире дома №151 по Приморскому проспекту. Двое мужчин распивали спиртные напитки, как вдруг между ними завязался конфликт. В результате Якушев нанес своему знакомому 67 ударов разными предметами, в том числе и острыми. Мужчина умер на месте происшествия.

Ранее суд арестовал петербурженку, зарезавшую директора приюта "Забота".

Фото: Piter.tv