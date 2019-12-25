Суд отменил дело ФАС против управляющей компании Пулково по ценам на парковку

Арбитраж признал незаконным решение антимонопольной службы по тарифам аэропорта.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отменил приказ ФАС о возбуждении дела против управляющей компании аэропорта Пулково, признав действия антимонопольного ведомства необоснованными. Судья Елена Синицына указала, что регулятор использовал устаревший отчет, который не имеет отношения к новому спору, в попытке доказать злоупотребление доминирующим положением.

Поводом для разбирательства стало повышение тарифов на парковках Р1, Р2, Р4 и Р13 в январе 2025 года. ФАС усмотрела в этом возможное злоупотребление доминирующим положением компании. Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что антимонопольная служба не провела актуального анализа рынка, на основании которого можно было бы подтвердить монопольный статус "Воздушных ворот Северной столицы".

Вместо свежего анализа ФАС опиралась на аналитический отчет, составленный осенью 2024 года для другого дела, связанного с повышением цен в мае 2024 года. Судья подчеркнула, что данный документ исследует другой временной период и не может служить основанием для новых претензий.

По итогам рассмотрения суд признал приказ ФАС недействительным и взыскал с ведомства 50 тысяч рублей в пользу компании в качестве компенсации судебных издержек. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Фото: Piter.TV