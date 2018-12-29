Арбитражный суд отклонил иск "Театра песни" к Комитету по инвестициям

На Ваське сохранят парк на Смоленке, отказавшись от "Театра песни".

В арбитражном суде отклонили иск компании, которая планировала создать на территории Васильевского острова "Театр песни". Представители закона поддержали ответчика - Комитет по инвестициям. Сведения опубликованы в картотеке материалов инстанции.

Напомним, что согласно планам, на набережной реки Смоленки должен был быть построен культурный объект. Однако, местные жители выступили против проекта. Петербуржцы хотят сохранить парк на Смоленке в нынешнем состоянии. В Смольном отказались предоставлять компании участок, что и вызвала ответную реакцию со стороны застройщика.

Планы по строительству существуют с 2011 года. Истец рассчитывал создать концертный зал-трансформер с вместимостью до 12 тысяч зрителей. Помимо этого, большая территория должна была отойти под создание жилых комплексов и ресторанов.

Фото: Piter.tv