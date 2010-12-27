Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

Спортсмены пробудит в СИЗО до 8 апреля

Во вторник, 26 февраля, Московский городской суд оставил без изменения решение Тверского суда по поводу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают городские СМИ.



Напомним, что в начале февраля Тверской суд продлил арест спортсменам на два месяца — до 8 апреля. В ходе судебного заседания следователь отметил необходимость завершить расследование до данного срока, а также ознакомление защиты с материалами дела. Прокурор ходатайство поддержала. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решения судьи, однако Московский городской суд ходатайство не удовлетворил.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.



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Фото: Mash