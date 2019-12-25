Суд не выпустил по УДО экс-гендиректора проектной компании, похитившего деньги Минобороны

Ранее бывшего гендиректора АО "НовИТ ПРО" Андрея Петрова лишили свободы на три года в колонии общего режима.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего гендиректора АО "НовИТ ПРО" Андрея Петрова. Однако в удовлетворении ходатайства суд отказал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе рассказали, что Петров положительно характеризовался в СИЗО: он замечательно справляется с работой дневального, посещает спортивный кружок, также у него насчитывается пять поощрений от руководства. В СИЗО посчитали, что Петров исправился.

Причиненный ущерб Министерству обороны РФ и соучастникам составляет 368 239 040 рублей 80 копеек. Однако адвокат заявил, что "осужденный ничего возмещать не будет", поскольку суд не установил конкретную сумму.

По версии следствия, Петров с 2012 по 2017 годы получал деньги от Минобороны РФ для исполнения гособоронзаказа, которые похитил. По делу о хищении 368 млн рублей задержали самого Петрова и бывшего тогда генеральным директором АО "Новит Про" Валерия Пшеничного, которого впоследствии нашли в СИЗО мертвым.

Фото: Piter.tv