Суд отказал петербурженке в передаче кошки наследнице по завещанию

Кошку Соню не признали имуществом без доказательств собственности.

Московский районный суд Петербурга отказал жительнице города в требовании обязать наследницу забрать кошку умершей женщины и компенсировать расходы на ее содержание. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Московский районный суд Санкт-Петербурга 9 февраля рассмотрел гражданский иск Татьяны Соколовой к Юлии Разуваевой. Истица требовала возмещения расходов на похороны умершей женщины, оплату коммунальных услуг, компенсацию затрат на содержание кошки Сони и передачу животного наследнице по завещанию. Соколова указала, что после смерти гражданки Л. в сентябре 2021 года именно она организовала и оплатила похороны, а также несла расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг за имущество умершей. Кроме того, на ее попечении осталась кошка Соня, содержание которой, по заявлению истицы, потребовало значительных затрат.

В иске Соколова просила взыскать с Разуваевой 15 355 рублей, потраченных на похороны, 6 227,27 рубля за коммунальные услуги, 825 тысяч рублей расходов на содержание животного, а также 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также она настаивала на том, чтобы ответчицу обязали забрать кошку. Представитель Разуваевой признал требования в части компенсации расходов на похороны и оплату коммунальных услуг. Против требований, связанных с передачей кошки и возмещением затрат на ее содержание, сторона ответчика возражала. В суде указали, что наследником после умершей Л. являлась другая гражданка, которая спустя четыре с половиной года передала животное Соколовой.

В судебном решении отмечено, что в соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным применяются правила об имуществе. Также суд указал на отсутствие доказательств того, что заявленные ко взысканию суммы были израсходованы именно на содержание кошки Сони. По итогам рассмотрения дела с Юлии Разуваевой в пользу Татьяны Соколовой взыскали 15 355 рублей расходов на похороны и 6 227,27 рубля в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Фото: freepik