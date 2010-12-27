Суд отказал "Воин-В" в продлении реновации квартала Ульянка

Недовольство властей города вызвал срыв срока строительства.

В четверг 17 мая ООО "Воин-В" проиграл суд Комитету имущественных отношений. Компания боролась за продление программы реновации в Ульянке до 2024 года. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

Недовольство властей города вызвал срыв срока строительства. Договор между компанией и комитетом был заключен девять лет назад. Документ касался развития застроенной территории в микрорайоне Ульянки и охватывал 15 хрущевок, которые хотели снести. "Воин-В" должен был передать городу жилые помещения до 2019 года. Всего компания должна была построить около 40 тысяч квадратных метров для расселения, стоимостью 10 миллиардов рублей. Однако ООО "Воин-В" не выполнило условия договора. По оценкам Комитета по строительству, объем выполненных работ о расселению оказался менее 2%.

Инвестор доказывал в суде, что строительство задержали из-за ужесточения требований градостроительного законодательства. Напомним, что в декабре 2017-го суд отказал компании в пересмотре условий договора с КИО.

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