Суд освободил от вынесенного наказания двух петербуржцев, плативших чужой картой за покупки

Мужчины сами признали вину и возместили ущерб владелице карты.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор горожанам Евгению Лобову и Павлу Спирину, признанным виновными в краже. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчин тут же освободили от назначенного наказания, а сам приговор в инстанции назвали редким.

Установлено, что в мае прошлого года мужчины использовали чужую карту и, поочередно оплачивая небольшие покупки, похитили с карты 20 489 рублей в течение одного дня. Лобов и Спирин сами явились с повинной, признали вину и раскаялись, а также возместили потерпевшей владелице карты ущерб и примирились с ней. Суд принял во внимание сначала способ совершения преступления, мотивы и последствия, а затем факт возмещения ущерба и сведения о том, что карта была не украдена, а найдена. Данный факт позволили изменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, а потерпевшая и вовсе просила прекратить уголовное дело в отношении мужчин в связи с примирением.

Поскольку обстоятельства, влекущие применение положений гл.11 УК РФ, обнаружились после удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, в случае изменения категории преступлений, суд, в соответствии с п.2 ч.5 ст. 302 УК РФ, постановляет приговор, назначает наказание и освобождает осужденного от его отбытия. пресс-служба судов

Суд назначил мужчинам по четыре месяца лишения свободы, но тут же освободил их от наказания в связи заявлением о прекращении уголовного дела от потерпевшей.

Ранее неизвестный ограбил пожилую петербурженку в подъезде на Товарищеском проспекте.

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