Суд освободил мужчину, который присел отдохнуть в чужой машине и поджег ее

Гражданин Узбекистана разбил стекло и залез в чужой автомобиль.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Джонибеку Окбутаеву, который по неосторожности поджег чужой автомобиль. Мужчину оштрафовали, взыскали с него материальный ущерб и отпустили из зала суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В январе 2021-го года Окбутаев в нетрезвом состоянии проник в салон чужой "Лады" и распивал там алкогольные напитки. Мужчина закурил сигарету и уснул с ней в руке. В результате произошло возгорание, и автомобиль был уничтожен. Машина стоила 329 тыс. рублей.

Ранее Окбутаев не был судим, признал свою вину. Нарушитель зарегистрирован в Узбекистане. Суд оштрафовал мужчину на 100 тыс. рублей, а также взыска сумму ущерба. С учетом содержания под стражей его опустили из здания суда.

Фото: Piter.TV